Ferrari admite erro e explica desclassificação de Leclerc e Hamilton

A Ferrari se pronunciou oficialmente após a desclassificação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no Grande Prêmio da China, realizado no último fim de semana em Xangai. Em comunicado divulgado, a equipe italiana reconheceu as irregularidades encontradas durante a inspeção técnica da FIA e afirmou que irá revisar seus procedimentos para evitar novos erros no futuro.

De acordo com a escuderia, as infrações ocorreram por motivos distintos em cada carro. No caso de Leclerc, que terminou a prova em quinto lugar antes da desclassificação, o monoposto estava um quilo abaixo do peso mínimo exigido. A equipe atribuiu a irregularidade ao elevado desgaste dos pneus, consequência de uma estratégia de apenas uma parada nos boxes. "Charles estava em uma estratégia de parada única e isso significava que o desgaste do pneu era muito alto, fazendo com que o carro estivesse abaixo do peso", explicou o comunicado.

Já no carro de Hamilton, que cruzou a linha de chegada em sexto lugar, a irregularidade foi relacionada ao desgaste excessivo da prancha localizada na parte inferior do veículo. Segundo a Ferrari, o erro foi causado por um cálculo incorreto do consumo, levando a uma margem de desgaste 0,5 mm abaixo do permitido. "Julgamos mal o consumo por uma pequena margem", acrescentou a equipe.