Dono da SAF do Cruzeiro revela 'promessa' de Gabigol no Nacional e Cássio admite fase instável

"Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem sou, do meu potencial, e continuei trabalhando", disse. Com 10 gols sofridos em 11 jogos na temporada, o goleiro admite que precisa melhorar, mas acredita em sua capacidade de evoluir ao longo do ano.

Cássio enfatizou ainda que o trabalho com os preparadores de goleiros do Cruzeiro tem sido fundamental para seu desenvolvimento. "A gente fez como se fosse uma pré-temporada. Eles tiraram o máximo da gente. Eu, como atleta, tenho que entender como o professor Jardim quer que eu trabalhe", explicou. Apesar de sua experiência, o goleiro destacou que está sempre aprendendo e buscando evolução, focando no controle do que pode ser trabalhado e aprimorado.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, no Mineirão, para enfrentar o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro.