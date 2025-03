Depay faz gol, é titular e atinge marca histórica; veja como astro corintiano foi na Data Fifa

"Não acho que nos decepcionou, mas eu esperava mais dele, especialmente porque ele tem jogado uma ou duas vezes por semana há meses. Ele deveria estar em forma, e sim, você espera mais. Parece que a explosão dele desapareceu", escreveu o periódico. "Depay teve dificuldades, mas tem técnica e é criativo", ponderou.

O técnico Ronald Koeman, que veio ao Brasil em fevereiro para acompanhar os treinos de Memphis Depay no Corinthians, bancou o jogador como titular também no domingo. Novamente jogando como o único atacante na frente, o astro foi mais participativo e sofreu uma penalidade, convertida por ele mesmo e que o aproximou da artilharia histórica da seleção holandesa. Ele tem 47 gols e está a três de igualar Robin Van Persie como o maior goleador do país.

Depay foi substituído nos acréscimos do tempo regulamentar e acompanhou do banco o restante da partida. Desta vez, o jogador recebeu elogios da imprensa local. "Jogou a serviço do time. Sua técnica ainda está ótima", comentou Hans Kraay Jr, da ESPN holandesa. "Gostaria de ver mais do que ele mostra no Brasil. Às vezes fica vinte ou trinta metros atrás dos defensores com sua força de corrida".

A expectativa é de que Memphis Depay desembarque no Brasil nesta terça-feira para se apresentar ao Corinthians. Na quinta, o time recebe o rival Palmeiras na Neo Química Arena na segunda partida da final do Paulistão. A equipe alvinegra venceu o primeiro jogo, no Allianz Parque por 1 a 0, com assistência do astro holandês para o gol de Yuri Alberto, e pode até empatar que fica com o troféu.