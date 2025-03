David Braz destaca confiança no Mirassol para a estreia histórica na Série A

David Braz, um dos jogadores mais experientes do Mirassol, falou sobre a chance histórica na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira vez que o time disputa a elite do futebol nacional, e o zagueiro acredita firmemente no trabalho desenvolvido pela equipe nos últimos anos. Com 31 jogadores no elenco, o clube se prepara para enfrentar desafios inéditos, e o defensor ressaltou a importância de manter a humildade e foco para buscar resultados positivos.

"Eu acredito muito no trabalho do Mirassol. Já ganhei campeonato e tive grandes momentos baseados no trabalho. O nosso objetivo é que o clube pense em coisas maiores dentro da competição, mas é importante pensar jogo a jogo, com os pés no chão", afirmou o defensor.

O zagueiro também destacou a experiência do grupo, com jogadores acostumados a disputas de alto nível. "Temos que acreditar em nós mesmos, fazer o nosso melhor, e temos no grupo jogadores que são acostumados com a Série A", completou. Para ele, a confiança no potencial do time é essencial para que o Mirassol possa fazer frente aos grandes adversários da competição.