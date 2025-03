Com apoio brasileiro, Sabalenka avança às quartas em Miami; Gauff é surpreendida por Linette

Sabalenka passou pela local Daniele Collins em mais um dia de apoio dos brasileiros nas arquibancadas e somou sua 20ª vitória no ano. Sorridente, a belarussa festejou seu sétimo triunfo no confronto com a norte-americana mandando beijinhos à torcida.

Pela terceira vez nas quartas em Miami, a número 1 do planeta terá pela frente a chinesa Qinwen Zheng, nona do ranking, que passou pela norte-americana Ashlyn Krueger em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

Quem continua brilhando em Miami é Emma Raducanu. A britânica que busca voltar figurar entre as tops do tênis derrubou outra cabeça de chave nos Estados Unidos. Desta vez, com 6/1 e 6/3, derrubou a norte-americana Amanda Anisimova (17ª favorita) para chegar pela primeira vez em quartas de final de um WTA 1000.