Christian Horner defende Lawson e promete nova chance na Red Bull: 'Tem potencial'

O chefe da Red Bull, Christian Horner, reafirmou a confiança em Liam Lawson e indicou que o piloto deve receber mais uma oportunidade para provar seu valor na temporada. Apesar do desempenho abaixo do esperado, Horner destacou que o jovem neozelandês ainda tem potencial para evoluir e que a equipe está empenhada em ajudá-lo a se adaptar melhor ao carro.

"Sempre haverá especulações no paddock. Mas acabamos de terminar a corrida aqui; vamos pegar as informações e dar uma boa olhada nelas. Não há nada específico que tenha sido definido, no momento, tudo é puramente especulativo. Liam ainda tem potencial. Só não estamos percebendo isso no momento", afirmou Horner, após o Grande Prêmio da China.

Lawson enfrentou dificuldades nas últimas corridas e, no último fim de semana, teve um desempenho discreto, terminando em 13º lugar. De acordo com Horner, a equipe vem realizando ajustes na configuração do carro e coletando dados que possam ajudar a identificar as principais dificuldades do piloto.