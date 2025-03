Calleri retorna e São Paulo intensifica preparação para a estreia no Brasileirão

O São Paulo iniciou, nesta segunda-feira, mais uma semana de preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro. A principal novidade do dia foi o retorno do atacante Calleri aos treinos com o restante do elenco. Após cumprir um cronograma de carga individualizada nos últimos dias, o argentino participou normalmente das atividades comandadas pela comissão técnica no CT da Barra Funda.

Além de Calleri, o meia Rodriguinho, que estava em processo de transição física devido a dores no joelho esquerdo, também treinou com o grupo. A presença dos dois atletas é uma boa notícia para o técnico Luis Zubeldía que busca ter força máxima para o início do Brasileirão. O time tricolor volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Sport, no MorumBis.

As atividades do dia começaram com exercícios de mobilidade, trote e deslocamentos variados no gramado. Em seguida, os jogadores realizaram um circuito de força preventiva, orientado pela equipe de preparação física. Esse trabalho tem como objetivo reforçar a parte muscular dos atletas e prevenir lesões ao longo da temporada.