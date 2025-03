Australiano sofre com brasileiros e ironiza torcida após vitória sobre João Fonseca

Além de ter de superar uma grande atuação de João Fonseca, o australiano Alex de Minaur precisou enfrentar uma torcida majoritariamente brasileira (em alguns momentos fora dos protocolos dos torneios tênis) para seguir na disputa do Masters 1000 de Miami, na noite desta segunda-feira.

O número 11 do ranking da ATP foi incomodado mais de uma vez por gritos de apoiadores de Fonseca durante seu saque e reclamou bastante com o árbitro. No final da partida, após vencer o brasileiro de virada por 2 sets a 1 (5/7, 7/5 e 6/3) em uma dura batalha, De Minaur ironizou o público e escreveu na câmera da transmissão de TV, como são convidados a fazer sempre os vencedores dos jogos: "Rio Open."

Na entrevista ainda na quadra, o repórter brincou com o ganhador, dizendo que agora ele sabia como era enfrentá-lo no Aberto da Austrália, o torneio de Grand Slam da sua terra natal. "Jesus, não sei se foi comparável, pra ser honesto. Mas, sim, foi uma batalha e tanto", desabafou ele.