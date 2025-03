Flamengo: Arrascaeta tem lesão na coxa e preocupa para a estreia do Brasileirão

O Flamengo informou que o meia Arrascaeta realizou exames médicos que constataram uma lesão no adutor da coxa direita enquanto estava à serviço da seleção uruguaia. O tratamento já foi iniciado com o departamento médico do Uruguai.

Na última sexta, quando esteve em campo contra a Argentina, pelas Eliminatórias, Arrascaeta deixou o gramado antes do fim do primeiro tempo alegando dores na região. Posteriormente, foi cortado pela delegação do país e está fora do duelo contra a Bolívia.

A tendência é que Arrascaeta não seja relacionado para a partida contra o Internacional, pela primeira rodada do Brasileiro. Por outro lado, o compatriota do camisa 14, De La Cruz, não preocupa o Flamengo para o jogo contra os gaúchos. O meia também foi cortado da seleção, mas não por questões médicas e estará à disposição no duelo que acontecerá neste sábado, no Maracanã.