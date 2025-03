Swiatek bate Mertens em Miami e avança às oitavas de um WTA 1000 pela 25ª seguida

DIMITROV OBTÉM MARCA CENTENÁRIA EM MASTERS 1000

Atual vice-campeão em Miami, o búlgaro Grigor Dimitrov fez uma partida dura para vencer, de virada, o russo Karen Khachanov por 2 a 1, parciais de 6/7(3/7), 6/4 e 7/5. Com o resultado, Dimitrov se tornou o quarto jogador em atividade a registrar 100 vitórias em Masters 1000 disputados em quadra dura, depois do sérvio Novak Djokovic (271 vitórias), do francês Gael Monfils (108) e do suíço Stan Wawrinka (100).

"É ótimo", afirmou o 15º do mundo. "No ano passado, atingi a marca de 100 vitórias em quadra coberta e agora isso. É fantástico cada vez que você atinge essas marcas. Sinto que ainda sou capaz de competir, de fazer o que faço na quadra", afirmou o búlgaro de 33 anos.

Nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, Dimitrov vai enfrentar o vencedor do confronto entre Brandon Nakashima, 32º do mundo, e David Goffin, 55º.