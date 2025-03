Rafael Macedo leva o bronze e Brasil encerra Grand Slam de Tbilisi de judô com duas medalhas

Medalhista de bronze na Olimpíada de Paris por equipes, Rafael Macedo voltou ao pódio, neste domingo, no Grand Slam de Tbilisi de judô, na Geórgia. O peso médio (até 90 kg) ficou novamente em terceiro lugar após derrotar o holandês Mark van Dijk por ippon no golden score - a "prorrogação" do judô. Foi a primeira medalha de Macedo no Circuito Mundial de 2025, após três etapas disputadas.

"Gosto muito de lutar na Geórgia, em um torneio que já fui campeão. Estou muito feliz, principalmente porque recentemente recebi a notícia de que vou ser pai. Então, foi um combustível a mais para a luta, uma motivação a mais", comentou o brasileiro, que havia comemorado a vitória sobre o holandês com o gesto de ninar um bebê. "Dedico essa medalha a minha esposa Manu e ao nosso bebê que está na barriga dela."

Décimo do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô (FIJ), o brasileiro entrou direto nas oitavas de final e derrotou o mongol Munkhbayar Battogtokh com um ippon. Nas quartas, ele foi derrotado pelo francês Alexis Mathieu, mas se recuperou com outro ippon sobre o sérvio Islam Sogenov na repescagem, o que lhe possibilitou lutar pela medalha.