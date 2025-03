Primavera e Capivariano largam na frente nas semifinais do Paulista A-2

À tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano perdeu por 1 a 0 para o Capivariano, que marcou seu gol com Daniel Baianinho, de cabeça, no segundo tempo. O time de Capivari, agora, tem a vantagem do empate para ir à final da temporada.

O jogo de volta será disputado na Arena Capivari, dia 29, às 17h30. O Ituano terá que vencer por dois gols de diferença ou por um gol e tentar a vaga na disputa de pênaltis.