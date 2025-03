Piastri domina e vence o GP da China de F-1; Bortoleto melhora após largada e termina em 17º

Na recapeada pista do Circuito Internacional de Xangai, Fernando Alonso abandonou a corrida na quinta volta devido a problemas nos freios. Este foi o segundo abandono consecutivo do piloto da Aston Martin, que também havia saído precocemente da corrida na Austrália devido a um acidente.

Entre os destaques na China, Charles Leclerc, da Ferrari, manteve um desempenho consistente até a bandeirada final, mesmo com a asa dianteira quebrada na maior parte da prova, e finalizou em quinto. O outro piloto da escuderia italiana, Lewis Hamilton, que havia vencido a corrida sprint, no sábado, ficou em sexto.

Com a segunda posição no GP da China, Norris foi a 44 pontos e lidera o Mundial de pilotos, seguido por Max Verstappen, tetracampeão, e George Russel, ambos com 36. Com a vitória, Piastri subiu à quarta posição.

A próxima etapa da temporada será o Grande Prêmio do Japão, que acontece entre os dias 3 e 6 de abril.

Confira a classificação final do GP da China de Fórmula 1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h36min934s