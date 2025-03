Marquinhos diz que jejum de vitória de quase 6 anos é mais um fator motivante contra Argentina

Um dos jogadores mais experientes da seleção de Dorival Jr., Marquinhos disse esperar um ambiente pesado e hostil. "Sempre foi um jogo aguerrido e não vai ser diferente desta vez", afirmou o zagueiro, que acrescentou que as equipes vivem momentos distintos. "Argentina campeã do mundo, com mais estabilidade no trabalho e a gente vindo com algumas mudanças, mas cada vez mais se encaixando em um estilo de jogo."

Os argentinos lideram as Eliminatórias com 28 pontos, enquanto o Brasil está 7 pontos atrás, na terceira posição. O zagueiro disse que a vitória sobre a Colômbia trouxe tranquilidade ao tirar um peso da equipe após dois empates seguidos. "Na seleção, a busca pela evolução precisa ser insaciável. A gente ganhou o último jogo, mas consciente que pode melhorar bastante."

O capitão da seleção disse que o confronto deve ser estratégico, marcado pelo controle do meio de campo. "Vai ser como uma luta de boxe. Eles vão entrar com a estratégia deles e vamos com a nossa. Vai ser uma guerra e a gente vai tentar se sobressair", afirmou. "Fisicamente eles são muito fortes. Temos que evitar alguns erros que cometemos nesse jogo contra a Colômbia, algumas perdas de bola."