Hamilton e Leclerc são desclassificados do GP da China e Ferrari perde 18 pontos conquistados

A Ferrari sofreu um duro golpe, neste domingo, após o GP da China de Fórmula 1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que tinham recebido a bandeirada em quinto e sexto lugares, respectivamente, perderam suas posições e foram desclassificados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por irregularidades encontradas nos carros da escuderia após a corrida.

Hamilton foi punido pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho de sua Ferrari. De acordo com o relatório dos delegados, "a montagem da prancha do carro 44 foi medida e considerada 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (linha central do carro) e 8,5 mm (RHS). Isso está abaixo da espessura mínima de 9 mm especificada no Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico". Tal ajuste pode impactar na geração de pressão aerodinâmica e no desempenho do carro.

Seu companheiro na escuderia italiana, Charles Leclerc, foi desclassificado por violação do peso do carro. O relatório do delegado técnico observou que o monoposto do piloto de Mônaco estava com 799 kg após a drenagem do combustível e, portanto, "1 kg abaixo do peso mínimo".