Corinthians intensifica trabalho tático e deve ganhar reforços de Garro e Coronado na decisão

Por outro lado, o período sem jogos tem sido fundamental para recuperar atletas lesionados e deixá-los à disposição da comissão técnica para o duelo decisivo do Estadual, especialmente no meio de campo. Ramón Díaz espera contar com os retornos de Igor Coronado, afastado desde 23 de fevereiro por causa de lesão na coxa direita, e de Rodrigo Garro, que ficou fora do primeiro jogo da final devido a dores no joelho direito.

O Corinthians dá sequência à preparação para a decisão do Paulista nesta segunda-feira, novamente no CT Joaquim Grava. A decisão do Paulista acontece na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.