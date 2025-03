Chicago Bulls arrasa o Los Angeles Lakers no retorno de LeBron James após 7 jogos ausente

De fato, o conjunto de Los Angeles havia embalado uma sequência de três vitórias, mesmo atuando sem quatro titulares nos últimos jogos, antes das derrotas para Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. A agenda da equipe também tem sido absolutamente brutal, com uma sequência de 20 jogos em cinco semanas, sendo cinco jogos em casa em apenas sete dias.

Além de LeBron, Rui Hachimura voltou à equipe após 12 partidas ausente em decorrência de uma lesão no joelho, mas os Lakers estiveram longe de ser competitivos diante do Chicago Bulls. Luka Doncic e Austin Reaves bem que tentaram e, juntos, anotaram 59 pontos, mas seus companheiros de equipe não conseguiram acompanhar. Hachimura ficou apenas 18 minutos em quadra e fez cinco pontos. James contribuiu com 17.

Do lado dos Bulls, Josh Giddey fez um "triple-double" com 15 pontos, 17 assistências e 10 rebotes, além de oito roubadas de bola, enquanto Coby White marcou 36 pontos e Matas Buzelis, 31. Diante de uma defesa ineficaz, diferentemente do habitual, os 146 pontos dos Bulls superaram em 12 pontos a pior marca sofrida pelos Lakers na temporada.

ANTETOKOUNMPO ARRASADOR

Em Sacramento, também na Califórnia, o "double-double" de Giannis Antetokounmpo - 32 pontos e 17 rebotes - ajudou o Milwaukee Bucks a derrotar o Sacramento Kings por 114 a 108, na noite de sábado. Kyle Kuzma também fez um "double-double" e acrescentou 14 pontos e 14 rebotes para os Bucks, que no início do terceiro quarto estavam perdendo por 14 pontos de diferença.

DeMar DeRozan marcou 22 pontos para o Sacramento Kings, enquanto Keon Ellis fez 20 pontos e Jonas Valanciunas, 16, mas não foi o suficiente para impedir a queda de rendimento no fim da partida e a virada dos visitantes.