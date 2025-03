Bahia, Avaí e Ceará festejam a conquista dos campeonatos regionais

Mais três campeões estaduais foram definidos neste fim de semana. No Baiano, o Bahia arrancou um empate, por 1 a 1, diante do Vitória, no Barradão, neste domingo, enquanto, pelo mesmo placar, a festa no Catarinense foi do Avaí, que levantou a taça diante da Chapecoense, e no Cearense deu Ceará diante do Fortaleza, ambos no sábado.

O Bahia foi campeão do Baiano, neste domingo, em pleno Barradão, ao empatar com o Vitória por 1 a 1 para assegurar seu 51º título, pois havia vencido a ida por 2 a 0. Kayke fez o gol do Bahia e Claudinho o do Vitória.

Nos acréscimos, o confronto ficou com ânimos mais acirrados, tendo expulsões pelos dois lados depois de confusão. Zé Marcos, do Vitória, levou cartão vermelho, assim como : Cauly, Danilo Fernandes e Caio Alexandre, todos do Bahia.