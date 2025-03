À espera de Mauricio, Abel testa simulações de jogo no Palmeiras antes da final

Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperam de lesões e fizeram atividades individuais de recuperação, afastados dos demais jogadores.

Já o meia-atacante Mauricio, um dos destaques da equipe neste Campeonato Paulista, deu mais um passo na transição física e treinou normalmente com os companheiros. Com mais três dias de trabalhos antes da decisão, o camisa 18 poderá ser a carta na manga do treinador português para buscar o tetracampeonato estadual em Itaquera.

Mauricio sofreu uma luxação no ombro direito e precisou passar por cirurgia após se chocar com Ruan no clássico com o São Paulo, em 16 de fevereiro. Mesmo afastado há cinco partidas, o meia-atacante ainda é o artilheiro da equipe palmeirense na temporada, com cinco gols, ao lado de Estêvão, e também contribuiu com uma assistência para gol.

Após a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final, no Allianz Parque, Abel Ferreira não escondeu o descontentamento com a atuação de Raphael Veiga na articulação da equipe e busca opções para melhorar a criatividade do meio de campo e, consequentemente, o desempenho ofensivo do Palmeiras.