Zverev espanta a 'zebra' e arrasa Fearnley na sua estreia em Miami

Segundo colocado no ranking da ATP e primeiro cabeça de chave do Masters 1000 de Miami, o alemão Alexander Zverev não encontrou dificuldades para derrotar o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, na estreia na competição, neste sábado, em 1h14 de partida.

Dominante do início ao fim, Zverev controlou a partida diante do 83º colocado do ranking e venceu com tranquilidade. Pouco exigido, o alemão não teve seu serviço ameaçado e acertou 90% do primeiro serviço e 82% dos saques. Agressivo ele acertou 26 winners contra apenas 10 do adversário. Na próxima fase do Masters de Miami, Zverev vai enfrentar o vencedor do duelo entre Giovanni Mpetshi Perricard e Jordan Thompson.

"Estou feliz com meu jogo, foi uma performance boa. Fearnley elevou o nível, aqui é diferente de Indian Wells e quero seguir desta maneira. Tive quase duas semanas para me preparar após Indian Wells, preciso melhorar no início dos torneios e espero continuar vencendo", comentou Zverev após o triunfo, lembrando sua oscilação após o Aberto da Austrália - apenas quatro vitórias em quatro torneios disputados.