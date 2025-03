Piastri se surpreende com a pole na China após mudança de ritmo no Q3: 'Não entendi totalmente'

Depois de sete anos, desde que Daniel Ricciardo largou à frente do pelotão no GP do México de 2018, a Fórmula 1 voltou a ter um piloto australiano na pole position. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido no treino classificatório para o GP da China, neste sábado, e demonstrou surpresa ao comemorar a inédita pole.

"Minha primeira pole position! Estou muito feliz com essa qualificação. Encontrei muito ritmo no Q3, depois de realmente lutar no Q1 e no Q2. O carro simplesmente ganhou vida, eu ganhei vida e estou animado para estar na pole", comentou o australiano. Foi muito divertido na pista, a nova superfície é extremamente aderente. Foi bem complicado hoje, mas quando você encontra a conexão, é ótimo."

O desempenho aquém do esperado na primeira e segunda sessões do treino, lideradas por Lando Norris, frustrou Piastri, que já se conformava em largar atrás do parceiro da McLaren. A reviravolta no Q3, porém, surpreendeu até o piloto australiano.