Phoenix Suns supera Cleveland Cavaliers e vence a terceira seguida com show de Kevin Durant

O Phoenix Suns derrotou o Cleveland Cavaliers por 123 a 112, na noite de sexta-feira e emendou o terceiro triunfo seguindo na NBA, que o manteve empatado com o Dallas Mavericks na acirrada disputa pela vaga final do play-in na Conferência Oeste a 11 jogos do fim da temporada regular - cada equipe soma 34 vitórias e 37 derrotas.

Kevin Durant foi o destaque do time da casa e marcou nada menos do que 42 pontos, seguido por Devin Booker, com 17, e Tyus Jones, com 16. Os Suns precisaram superar os desfalques de Bradley Beal, Nick Richards e Mason Plumlee, todos lesionados. O reserva Oso Ighodaro jogou 44 minutos e conseguiu 13 rebotes.

Líder da Conferência Leste e dono da segunda melhor campanha da NBA, o Cleveland Cavaliers amargou a quarta derrota consecutiva na temporada - de um total de apenas 14 - em sua pior fase após conseguir 16 triunfos seguidos. Desde o revés para o Orlando Magic, a equipe tem oscilado na quadra, o que culminou em fracassos contra Clippers, Kings e Suns na sequência.