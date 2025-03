Oscar Piastri conquista pole position inédita no GP da China; Gabriel Bortoleto larga em 19º

Oscar Piastri conquistou a primeira pole da carreira na Fórmula 1 durante o treino classificatório no Circuito Internacional de Xangai, na madrugada deste sábado. O piloto da McLaren fez o melhor tempo com 1min30s641 e cravou o primeiro posto para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Na sequência vieram George Russell, que ficou em segundo com 1min30s723, seguido por Lando Norris, que fechou com 1min30s793.

Gabriel Bortoleto não conseguiu um bom desempenho e irá largar em 19º neste domingo. Já Lewis Hamilton, que mais cedo havia conquistado a corrida sprint pela primeira vez em sua carreira e na história da Ferrari, ficou em 5º no treino classificatório.

Antes do início das sessões, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aplicou uma penalidade de dez segundos no resultado final da corrida sprint a Jack Doohan, por bater na Sauber de Bortoleto, que perdeu posições na última volta da prova.