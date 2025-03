Léo Condé lamenta perda de espaço para estrangeiros e se declara ao Ceará: 'É a minha seleção'

Léo Condé celebra que, até hoje, quando vai a Ribeirão Preto, recebe agradecimentos dos torcedores do Botafogo pelo acesso à Série B em 2018. Aquele foi o primeiro de quatro subidas que o técnico já comandou nos últimos sete anos. Para 2025, ele volta à Série A com o Ceará. Neste sábado, ele comandou o time no empate por 1 a 1 contra o rival Fortaleza, confirmando o título do Campeonato Cearense.

"Tanto no Vitória, quanto no Ceará. São grandes públicos. A gente conseguiu fazer uma sinergia boa de time e torcida. O trabalho como um todo é no dia a dia, sempre passando para os jogadores a importância de conquistar um acesso na carreira. Você fica marcado no clube", conta ao Estadão sobre o histórico de acessos que tem no currículo.

O roteiro de Condé no Ceará aconteceu também no Vitória. Após ter o acesso para a primeira divisão, ele foi campeão baiano em cima do Bahia. Entretanto, não ficou em Salvador depois de derrotas no Brasileirão. Logo, chegou ao Ceará, equipe com melhor aproveitamento entre os times da elite brasileira até aqui, com 84,4%.