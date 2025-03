Haaland marca na estreia da Noruega nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

O artilheiro Haaland deixou sua marca na goleada da Noruega, por 5 a 0, sobre a Moldávia, neste sábado, em duelo válido pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a ser disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

No jogo em Chisinau, o jogador do Manchester City marcou aos 23 minutos, deixando a equipe visitante em vantagem por 2 a 0. A vantagem norueguesa no intervalo já era de 4 a 0. No segundo tempo, a Noruega diminuiu o ritmo e só balançou as redes mais uma vez.

As equipes estão no Grupo I, que conta também com Israel, que bateu a Estônia, por 2 a 1, em Devreben, na Hungria. Nesta terça-feira, às 16h45 (Brasília), a Noruega joga novamente fora de casa, contra Israel. No mesmo dia, às 14h, a Moldávia recebe a Estônia.