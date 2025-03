Botafogo impõe ritmo e vence amistoso com Novorizontino por 3 a 1 no Engenhão

Em busca de uma 'nova' identidade para a atual temporada, o Botafogo está na fase final de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para sentir a força de seus jogadores, o técnico português Renato Paiva testou quase todos seus jogadores no amistoso com o Novorizontino, neste sábado à tarde, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os botafoguenses venceram por 3 a 1, com gols de Alexander Barbosa e Patrick de Paula, duas vezes.

Mais do que encontrar uma forma de jogar, Renato Paiva tenta recuperar o moral do Botafogo, que brilhou ano passado com os títulos brasileiro e da Libertadores. Mas que começou o ano 2025 com muitas dificuldades sem o técnico Artur Jorge. Perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana apara o Racing, da Argentina. Além disso, nem chegou às semifinais do Carioca.

Sob um forte calor de 27 graus, o Botafogo demorou para se estabilizar em campo, sufocado pela boa marcação do Novorizontino. O time paulista ainda teve bons momentos no ataque, quando tentava explorar a velocidade nos contragolpes.