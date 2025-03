Bortoleto lamenta trânsito e culpa pilotos da Ferrari por penúltimo lugar no grid: 'Frustrante'

"Acabei saindo dos boxes, e acho que as Ferrari decidiram fazer uma volta de preparação. Eles estavam já na pista e o (Charles) Leclerc e o (Lewis) Hamilton, na volta de aquecimento, meio que ficaram na minha frente. Eu tentava passar e eles ficavam trancando", explicou Bortoleto à Band. "Só que, com esses pneus, a gente precisa aquecer muito na volta de saída de box. Eu não consegui porque eles ficavam lentos, toda vez que eu tentava passar, eles trancavam", disse o piloto, que também sofreu com o tráfego na reta final do Q1.

"Consegui passar o Hamilton na penúltima curva. Fui abrir distância do Fernando (Alonso) para abrir uma volta, o Hamilton me passou antes de começar e tive de parar o carro. Esse último set foi complicado. Uma pena, porque acho que a gente tinha pace para ir para o Q2 de novo. Mas faz parte", comentou.

Bortoleto, porém, confia que poderá fazer uma prova de recuperação neste domingo, que será realizada a partir das 4h (horário de Brasília). "Na qualificação, às vezes as coisas simplesmente não se encaixam. Mas o foco é amanhã, temos de aproveitar o máximo o que aprendemos hoje e lutar por cada posição na corrida."