Álvarez quebra o silêncio após pênalti anulado e pede mudança: 'Não é para tirar vantagem'

Pela primeira vez desde a eliminação diante do Real Madrid, Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, falou sobre a anulação do pênalti que resultou na derrota para o rival da cidade na disputa por penalidades máximas nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ex-jogador do Manchester City, ele lamentou o lance e pediu para que haja uma revisão da regra em casos de lances acidentais - como o que se deu na competição europeia.

"Já vi (o lance) mil vezes. Há vídeos em todos os lugares. Não consigo sentir a bola. Se foram dois toques, o contato é mínimo e é muito difícil perceber", afirmou o atacante, logo após o duelo entre Argentina e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O argentino converteu sua cobrança na disputa, mas o lance foi rapidamente checado pelo árbitro de vídeo (VAR) e anulado, constatando um duplo toque do atacante na finalização - algo que não é permitido pelas regras do esporte. Ao retornar ao meio do campo, Álvarez teria dito, pelas imagens da transmissão, que "poderia ter tocado" na bola duas vezes, mas não tinha certeza.