Spalletti promete corrigir erros e confia em vaga da Itália na Liga das Nações na Alemanha

Luciano Spalletti não escondeu a tristeza pela derrota de virada da Itália diante da Alemanha na ida das quartas de final da Liga das nações em Milão, nesta quinta-feira. O técnico, contudo, viu sua seleção forte em boa parte do jogo e mostrou confiança em reverter o placar neste domingo, em Dortmund.

Para se garantir no Final Four em Turim, a Itália precisa de dois gols de diferença para avançar diretamente. Ocorre que desde junho de 2012 que a seleção não ganha da adversária. E levou de 5 a 2 no último confronto em solo alemão, também em Dortmund.

Acabar com o jejum de sete jogos, com três derrotas e quatro empates é possível nas palavras de Spalletti. Desde que consiga corrigir alguns erros fatais do primeiro jogo, sobretudo no jogo aéreo, por onde saíram os dois gols da virada.