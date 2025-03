Santos volta aos treinos de olho no Vasco e Neymar faz a alegria de visitantes da Apae no CT

Após três dias de folgas antes de intensificar os treinamentos para o retorno ao Brasileirão, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé e iniciou as atividades visando a visita ao Vasco, no dia 30 de março. As atividades foram especiais para alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santos que foram convidados a acompanharem as atividades no Dia Internacional da Síndrome de Down.

Ainda fazendo trabalho à parte para recuperar o desconforto muscular, o ídolo Neymar fez questão de atender aos jovens da instituição. O camisa 10 e mais alguns companheiros, casos de Guilherme, Gabriel Brazão e Diego Pituca posaram para fotos e autografaram camisas, deixando o dia dos alunos "inesquecível."

"É uma felicidade imensa e não tem muito o que falar porque estou muito emocionado. E é espetacular, é só isso. Poder conhecer o Neymar, o Guilherme, o Brazão. Todos os meus ídolos, ganhar autógrafo, tirar foto. É um dia que está marcado para sempre na minha vida", celebrou Gabriel Conrado, atendido pela Apae.