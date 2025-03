Qual time pode substituir o León, adversário do Flamengo, no Mundial de Clubes 2025?

O grupo do Flamengo no Mundial de Clubes está com uma vaga aberta depois que o Léon, do México, foi excluído do torneio, pelo fato de fazer parte do mesmo grupo dono do também mexicano Pachuca. O clube informou que vai apelar contra a decisão em todas as instâncias, mas, no momento, o debate é sobre qual será o time que vai se juntar aos flamenguistas ao lado de Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Túnisia, no Grupo D.

Ainda não há como dizer qual equipe herdará a vaga. É certo que é pouco provável que ela vá para outro time mexicano, já que o regulamento do Mundial impede um país de ter mais duas vagas, com exceção de times campeões continentais. Além do Pachuca, o México já tem o Monterrey como classificado.

Caso o ranking da Fifa seja levado em consideração e permitam a entrada de um novo mexicano, o América seria o beneficiado, por ser o melhor colocado da Concacaf não classificado para o Mundial.