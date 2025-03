Michel Augusto conquista medalha de prata para o Brasil no Grand Slam de Tbilisi de judô

O judô brasileiro começou o primeiro dia de competições no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, da melhor maneira: com atleta no pódio. Nesta sexta-feira, o ligeiro Michel Augusto (até 60 kg), de apenas 20 anos, fez boa campanha e avançou à final do torneio. Na decisão, diante do francês Luka Mkheidze, ele acabou ficando com a prata.

"Estou muito feliz com meu desempenho. Essa foi minha segunda medalha internacional do ano, e a primeira em Grand Slam. Achei a competição muito forte em todas as lutas. Deixei a medalha de ouro escapar, mas vou continuar treinando e dando meu melhor para, nas próximas, ser campeão", disse o atleta.

Cabeça-de-chave número dois da categoria, Michel pegou bye na primeira rodada e estreou direto nas oitavas de final, ao vencer o austríaco Vache Adamyan por ippon. Na luta seguinte, pelas quartas, ele passou pelo francês Enzo Jean com um yuko, e na semi venceu o anfitrião Tornike Maziashvili por waza-ari.