Lucas Moura alterna trabalhos na piscina e na academia na luta para voltar a jogar no São Paulo

A corrida contra o tempo de Lucas Moura para ficar à disposição de Luis Zubeldía no São Paulo antes das largadas no Brasileirão e na Copa Libertadores teve mais um capítulo nesta sexta-feira. Tratando de um trauma no joelho direito, o meia-atacante fez trabalhos na academia e de força na piscina do CT da Barra Funda.

Lucas Moura acusou o problema na semifinal do Paulistão diante de Palmeiras - derrota por 1 a 0 no Allianz Parque - e, desde então, segue um cronograma diferenciado para se recuperar das dores e, ao mesmo tempo, manter o físico.

Neste sábado o São Paulo faz um jogo-treino com o São Bernardo no MorumBis, mas o astro não estará em campo. Não deve ir, sequer, ao estádio, mantendo sua rotina no CT da Barra Funda.