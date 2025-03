Imprensa espanhola destaca esporro de Raphinha no 'herói' Vini Jr; veja

A vitória da seleção brasileira diante da Colômbia foi destaque na imprensa espanhola. Raphinha e Vinícius Júnior, atacantes do Barcelona e Real Madrid, respectivamente, garantiram o triunfo por 2 a 1, e o atual melhor do mundo pela Fifa recebeu o título de "herói", pelo tento marcado na reta final da partida, já nos acréscimos da segunda etapa. Foi o primeiro do camisa 7 nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jornal espanhol "As" destacou a atuação "heroica" de Vini Jr. no triunfo. Além de anotar o gol de desempate, o atacante sofreu o pênalti, ainda na primeira etapa, que permitiu a Raphinha abrir o marcador no Mané Garrincha, em Brasília. "O gol que liberta o madridista e deixa o Brasil com um pé e meio na Copa do Mundo", destacou a publicação.

Além disso, o "esporro" de Raphinha em Vini, nos acréscimos do segundo tempo, também repercutiu no "Marca". Quando o camisa 7 do Real Madrid iria ser substituído, o atacante do Barcelona correu para empurrá-lo para fora de campo, para evitar que Vini Jr. recebesse um cartão amarelo por cera e ficasse fora do duelo com a Argentina por suspensão.