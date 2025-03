Iga Zwiatek estreia bem no WTA de Miami e aumenta freguesia sobre Caroline Garcia

Campeã em 2022, a polonesa Iga Swiatek já está na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells. Sem sustos, a segunda do mundo passou pela francesa Caroline Garcia, em queda brusca na carreira, em sets direto, parciais de 6/2 e 7/5 nesta sexta-feira. Foi o sexto triunfo em sete encontros da número 2 do mundo que ainda busca o primeiro título na temporada.

Swiatek entrou em quadra com amplo favoritismo diante de Garcia, de quem ganhou na segunda rodada em Indian Wells, há 15 dias, e tinha 5 a 1 no confronto. E começou se impondo, abrindo rapidamente 4 a 0 no primeiro set, vencido por 6 a 2 após 30 minutos.

Até então soberana na partida, a número 2 do mundo viu a francesa melhorar no set seguinte, no qual começou a ameaçar o serviço da polonesa e desperdiçou um set point com 5 a 4.