Harry Kane vê peso da camisa do Bayern como 'atalho' na busca do sonho de ganhar Bola de Ouro

Participar de grandes jogos, com um time com a camisa pesada como o Bayern de Munique, vem tornando o sonho de conquistar o prêmio Bola de Ouro mais próximo. Esse pensamento vem motivando o veterano artilheiro Harry Kane nesta passagem pelo clube alemão.

Aos 31 anos, o atacante inglês vem relacionando a possibilidade de dar uma volta olímpica por sua equipe nesta temporada com a oportunidade de brigar, de fato, pelo troféu de melhor jogador do mundo. Em uma fase iluminada, o centroavante vem cumprindo à risca o ofício de estufas as redes adversárias. Nesta temporada, ele marcou 32 gols e deu 11 assistências nos 37 jogos que fez pelo Bayern.

O saldo desse bom momento tem seu reflexo no desempenho da equipe: líder do Campeonato Alemão e classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.