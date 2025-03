Guarani acerta empréstimo do lateral-direito Yan Henrique para o Internacional

O Guarani encaminhou o empréstimo do lateral-direito Yan Henrique para o Internacional para a sequência da temporada. O jogador, de 19 anos, reforçará a equipe Sub-20 do time gaúcho e terá a oportunidade de finalizar sua formação no Celeiro de Ases antes de uma possível promoção ao time profissional.

O acordo será válido por um ano, com opção de compra ao fim do período. O Guarani, que detém 90% dos direitos econômicos do atleta, ainda não divulgou os valores da negociação.

Yan Henrique é considerado uma promessa da base e já atuou 15 vezes pelo profissional, mas ainda não contribuiu com gols ou assistências. No Campeonato Paulista de 2024, ele disputou sete partidas, alternando entre titularidade e banco de reservas.