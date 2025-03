Golden State Warriors supera lesão de Curry e bate Toronto Raptors; Lakers perdem em casa

Pelo lado dos Raptors, Scottie Barnes marcou 29 pontos, foi o cestinha do jogo e ainda pegou dez rebotes. No entanto, os visitantes deixaram a vitória escapar no final principalmente pela falta de pontaria nos arremessos no último quarto.

Na tabela, os Warriors ocupam o sexto lugar na Conferência Oeste, se mantêm na zona de classificação para os playoffs e ostentam 41 vitórias nesta temporada regular. Já o Toronto Raptors figura no 11º posto do lado Leste.

Quem também entrou em ação nesta rodada foi o Los Angeles Lakers. Recheado de desfalques, no entanto, a franquia da Califórnia acabou superada pelo Milwaukee Bucks pelo placar de 118 a 89 mesmo atuando diante de sua torcida.

O Los Angeles teve a sua sequência de três vitórias seguidas encerrada em uma jornada sem as presenças de Luka Doncic (tornozelo), Austin Reaves (tendão) e LeBron James (virilha). Dalton Knetch e Bronny James (filho de LeBron), lideraram a pontuação de sua equipe (17) na derrota dentro da Crypto Arena.

O cestinha do jogo foi Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, com 28. Na tabela, a equipe ocupam o quinto lugar na Conferência Leste, enquanto os Lakers defendem a quarta colocação no lado Oeste, mesmo com o revés em sua casa.

Confira os resultados da noite desta quinta: