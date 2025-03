F1: Hamilton garante a pole da corrida sprint no GP da China, e Bortoleto é o 14ª; veja o grid

Já no Q2, Bortoleto não avançou, terminando em 14º com a Sauber. Norris foi o mais rápido, com 1m31s176, seguido por Russell, que apesar do bom desempenho na sessão, teve problemas com a aderência dos pneus e fechou 0s172 atrás do britânico da McLaren. Piastri foi o terceiro, com Hamilton e o jovem Andrea Kimi Antonelli logo atrás.

Junto de Bortoleto também não avançaram para o Q3, Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

Após o fim do Q2, a Ferrari solicitou que Hamilton trocasse de posição com Leclerc, que havia fechado na oitava colocação. Apesar disso, no Q3, Hamilton fechou a corrida conquistando a pole para a corrida sprint que acontece neste sábado, às 00h (de Brasília). A classificação será também no sábado às 4h e a corrida principal no domingo, no mesmo horário.

VEJA O GRID DE LARGADA PARA A CORRIDA SPRINT DO GP DA CHINA DE F1

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari) 1min30s849

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min30s867