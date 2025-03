Dorival diz que não há alívio na seleção após vitória apertada sobre a Colômbia

Antes de Vinícius Júnior marcar aos 53 minutos do segundo tempo, e garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, nesta quinta-feira, a seleção brasileira ocupava a sexta colocação na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a posição limite de classificação. O gol aliviou a situação, apesar do treinador Dorival Júnior não gostar dessa palavra.

"Não tem alívio nenhum. Ninguém aqui está satisfeito com nada, só vamos estar satisfeitos com o resultado na Copa do Mundo. Nessa situação da classificação, temos que lamentar os resultados anteriores, de jogos que não vencemos. Mas as Eliminatórias sempre são complicadas. Acho que somente nas duas últimas, com Tite, houve uma classificação mais tranquila, mas sempre é decidido nas rodadas finais", disse Dorival em entrevista coletiva.

Ele voltou a citar que vê o time em evolução, e que nem ele, nem boa parte do elenco tem bagagem ainda na seleção, o que explica certa irregularidade.