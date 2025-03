Dorival corta quatro na seleção e chama substitutos para jogo com a Argentina nas Eliminatórias

João Gomes e Lucas Beraldo entram nos lugares de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Já Éderson, meio-campo da Atalanta e ex-jogador do Corinthians, e Weverton, goleiro do Palmeiras, chegam para substituir os lesionados no confronto com a Colômbia. Todos os quatro substitutos já haviam sido chamados para defender a seleção sob o comando de Dorival Júnior no último ano.

A expectativa era que Dorival optasse por convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro para essas quatro vagas. No entanto, destes, apenas Weverton defende um clube do País. Ele é o segundo convocado do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians, na decisão do Campeonato Paulista, na próxima semana. Além dele, Estêvão também compõe a seleção de Dorival.

O Palmeiras estuda fretar um voo para minimizar os desgastes físicos de seus atletas antes da finalíssima, na Neo Química Arena. Além da dupla brasileira, Richard Ríos, da Colômbia, e os uruguaios Piquerez, Facu Torres e Emi Martínez estão a serviço de suas seleções na Data Fifa.

Este é o segundo corte que Dorival é forçado a fazer na seleção. Antes do duelo com a Colômbia, Neymar, Danilo e o goleiro Ederson, lesionados, deixaram a lista para as chegadas de Endrick, do Real Madrid, Alex Sandro, do Flamengo, e Lucas Perri, do Lyon, respectivamente

Com a vitória contra a Colômbia, a seleção brasileira chegou à vice-liderança nas Eliminatórias. Vice-campeã na última Copa América, os colombianos ocupam a sexta colocação após o revés. Na próxima partida, os comandados de Dorival encaram a Argentina, na terça-feira, 25. No mesmo dia, a Colômbia recebe o Paraguai e tenta pôr um fim à sequência de três derrotas seguidas nas Eliminatórias.