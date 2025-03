Clubes pedem à CBF adiamento de jogos da 12ª rodada do Brasileirão por causa do Mundial

Palmeiras e Botafogo estreiam no Mundial de Clubes em 15 de junho. O time paulista enfrenta o Porto, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey, em partida válida pelo Grupo A, que conta ainda com Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos EUA. Os cariocas entram em campo às 23h para encarar o Seattle Sounders, em Seattle, pelo Grupo B, em chave com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.

O Flamengo estreia em solo americano no dia 16, na Filadélfia, quando enfrenta o Espérance, às 22h, pelo Grupo D. A chave do rubro-negro tem também o Chelsea e uma quarta equipe que irá entrar na vaga do mexicano León, excluído do torneio nesta sexta-feira pela Fifa.

Assim como o Palmeiras, o Fluminense vai começar o Mundial também em Nova Jersey. O time carioca mede forças com o Borussia Dortmund, da Alemanha, em 17 de junho, às 13h. O grupo da equipe tricolor tem também Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coreia do Sul.