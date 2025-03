Big George foi o destruidor dos ringues; Vovô Foreman mostrou que esporte não acaba aos 40 anos

Foi considerado indestrutível em março de 1974, ao massacrar Ken Norton no segundo assalto mas, em outubro do mesmo ano, não foi páreo para a genialidade de Muhammad Ali, ao 'beijar a lona', no Zaire, no oitavo assalto.

Desmotivado, desistiu do boxe em 1977, se converteu e se tornou pastor. Voltou dez anos depois, com mais 20 quilos, careca e mais espontâneo. A mesma potência nos punhos o colocou de volta aos holofotes para enfrentar uma nova geração de campeões.

Em 1991, teve nova oportunidade de disputar o título ao encarar Evander Holyfield, quase 20 anos mais novo. Em um combate espetacular, Foreman perdeu após 12 assaltos sangrentos.

Carismático, Foreman não desistiu e continuou em busca do cinturão. A glória veio em 1994, quando venceu Michael Morrer, por nocaute, no 10º assalto.

Aos 45 anos, Foreman se tornou o campeão mais velho do boxe e alterou o patamar de idade no esporte, motivando esportistas veteranos a continuarem suas carreiras. O tenista Bjorn Borg e o nadador Mark Spitz tentaram retomar suas carreiras, sem sucesso. Mas outros, com a ajuda da medicina e trabalhos físicos, tornaram sua participação no esporte mais longeva.

Foreman foi comentarista, participou de programas de TV e foi empresário. Tornou-se nome de grill e vendeu a marca por US$ 120 milhões.