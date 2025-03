Argentina bate Uruguai, aumenta vantagem na liderança das Eliminatórias e deixa Brasil em 3º

O Uruguai começou com forte marcação na saída de bola argentina, mas a seleção campeã mundial, demonstrando bom posicionamento em campo, conseguiu equilibrar as ações e com bom toque de bola tornou a disputa equilibrada.

A exemplo do que fez no jogo de ida, em La Bombonera, quando venceu por 2 a 0, o Uruguai passou a ficar mais com a bola, concentrando as jogadas sob a batuta de Betancur e Arrascaeta, mas apesar do domínio da bola o time do técnico Marcelo Bielsa não incomodava o goleiro Emiliano Martínez.

Já a Argentina tinha pouca ação ofensiva, mas quando tinha foi objetiva. Aos 26 minutos, Enzo Fernández bateu cruzado, mas Rochet estava bem colocado.

O lance fez o Uruguai 'acordar' e Arrascaeta fez a primeira finalização da seleção local, aos 32 minutos. O chute de fora da área foi bem defendido por Emiliano Martínez.

Os últimos dez minutos da primeira etapa foram marcados pela presença do bom toque de bola argentino, que diminuiu o ímpeto uruguaio.

O melhor momento argentino propiciou dois bons lances da seleção visitante, forçando Rochet a fazer boas defesas. O Uruguai ainda precisou assimilar a substituição precoce de Arrascaeta, que deixou o campo machucado.