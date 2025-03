Weverton busca recorde e confia em título do Palmeiras na casa do Corinthians: 'Decisão aberta'

O Palmeiras tem bons motivos para confiar em uma reviravolta na final do Paulistão na casa do Corinthians. Precisando de um triunfo no dia 27 após levar 1 a 0 no Allianz Parque, o time chegará invicto em jogos decisivos na Neo Química Arena, o que deixa Weverton esperançoso em se tornar o goleiro com mais títulos no clube.

Foram quatro partidas do Palmeiras na casa do arquirrival com conotação de decisão. O time avançou às finais do Estadual de 2015 ao empatar e vencer nos pênaltis e de 2021 ao ganhar por 2 a 0, resultado que precisa agora. Foram, ainda, dois jogos de ida de decisões da competição, com triunfo de 1 a 0 em 2018 e empate sem gols em 2020.

Anotar um placar mínimo no dia 27 significa levar a decisão às penalidades, enquanto por mais de um gol dá o tetracampeonato inédito na era aberta e consagra Weverton com seu quinto título com a camisa palmeirense, superando o lendário Oberdan Cattani, com quatro.