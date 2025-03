Verstappen revela dica valiosa a Bortoleto no GP da Austrália de Fórmula 1

Apesar de não ter conseguido concluir sua corrida de estreia no GP da Austrália, no último domingo, Gabriel Bortoleto contou com um importante conselho de um dos pilotos mais conhecidos do grid momentos antes do início do circuito. Max Verstappen, o piloto que deu a dica para o novato, contou em entrevista na China a conversa que teve com o jovem brasileiro.

De acordo com o piloto holandês, Bortoleto questionou o tetracampeão sobre quais pneus ele usaria na corrida. O dia chuvoso deixou a pista de Albert Park molhada, fazendo com que fossem necessárias alterações nos carros.

"Depois do hino nacional, ele veio até mim e perguntou: 'Max, o que você vai fazer?' Eu disse: "Vou escolher os intermediários". Ele disse: 'Tem certeza?' Eu disse, "Sim, pegue os intermediários. Tudo bem. Se você realmente não sabe, peça para sua equipe fazer algo com os pneus, mas pegue os intermediários." Ele disse 'ok'. E isso é normal, porque é sua primeira corrida. É sempre muito estressante e bastante intimidante. Quando ele faz uma pergunta, eu sempre respondo", relatou.