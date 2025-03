Quem é João Pedro e por que Dorival o escolheu como titular da seleção brasileira

Vestida por Ronaldo Fenômeno em seus anos de glória, a camisa 9 da seleção brasileira tem um novo dono: trata-se de João Pedro, atacante que pouco jogou no futebol brasileiro. Ele ganhou a disputa com Endrick e foi escolhido por Dorival Júnior para iniciar entre os titulares na partida contra a Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Revelado pelo Fluminense em 2019, João Pedro pouco jogou no time carioca. Como centenas de jovens talentosos, foi vendido cedo, aos 17 anos, ao Watford, que pagou 10 milhões de libras pelo atleta. Quando fez 18 anos, em janeiro de 2020, ele se apresentou ao time inglês.

O atacante passou três temporadas e meia no Watford até ser vendido ao Brighton, clube no qual conseguiu se destacar mais e hoje ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Inglês. Ele viveu sua temporada mais goleadora no ano passado, com 20 gols em 40 jogos, e passou a ser lembrado nas convocações da seleção brasileira.