Prefeito Eduardo Paes anuncia que jogo da NFL que seria em São Paulo em 2026 acontecerá no Rio

São Paulo recebeu em 2024 a primeira partida da história do Brasil da National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos, e voltará a sediar um jogo do campeonato em 2025. Em 2026, porém, quem sediará o evento será o Rio de Janeiro. Foi o que revelou o prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes (PSD), em evento nesta quinta-feira.

"Ontem a gente estava conversando com os caras da NFL. Eles fizeram um jogo no ano passado em São Paulo e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", disse Eduardo Paes. "A NFL anunciou o jogo em São Paulo mostrando imagens das praias do Rio, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. O Rio é uma cidade desejada, sexy, que as pessoas querem estar."

A partida da NFL em 2026, no Rio, poderia acontecer no Maracanã. Em 19 de fevereiro deste ano, a NFL anunciou ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que o Los Angeles Chargers será o time mandante na partida a ser disputada na Neo Química Arena, no próximo dia 5 de setembro, na primeira semana da liga na próxima temporada.