Ponte Preta avança em renovação de Sérgio Raphael e define prazo para novo contrato

A Ponte Preta está próxima de renovar o contrato do zagueiro Sérgio Raphael, de 32 anos. O clube intensificou as negociações nos últimos dias e avançou na busca por um novo vínculo com o defensor, que deve assinar até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O setor defensivo é uma das prioridades do departamento de futebol, especialmente após a saída de Nilson Júnior para o Operário-PR.

Atualmente, a Ponte conta com três zagueiros no elenco: Vicente Concha, Saimon e Danrlei Santos, recém-contratado após passagem pelo CRAC-GO. Já Mateus Silva, afastado desde 2024 por problemas físicos, ainda tem futuro indefinido.

Contratado no início de 2024, após ser um dos destaques do Nova Iguaçu, vice-campeão do Campeonato Carioca, Sérgio Raphael disputou 23 jogos na Série B do ano passado e marcou um gol. Apesar de permanecer no elenco após o rebaixamento, ele fez apenas seis partidas no Paulistão antes de sofrer uma lesão muscular que o tirou da eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do Concórdia.