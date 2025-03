Norris vê McLaren em evolução e mira rivais para o GP da China: 'Ferrari e Red Bull vêm fortes'

Apesar do resultado positivo, Norris disse que a McLaren precisa evoluir para se tornar, de fato, favorita. Esse processo de acertar o carro, no entanto, leva um pouco de tempo.

"Minha largada foi boa, mas não foi perfeita. Ficou claro onde perdi desempenho. O carro está bom e vem apresentando um bom desempenho, mas ainda é extremamente difícil de dirigir, disse o piloto sobre a McLaren.

Na madrugada desta sexta-feira acontece o primeiro treino livre 0h30, horário de Brasília) e também o grid para a classificação da corrida sprint, previsto para as 4h30. Após a primeira corrida, Lando Norris aparece como líder da classificação do Mundial de pilotos com 25 pontos. Max Verstappen, da Red Bull aparece em segundo, com 18, enquanto George Russell figura em terceiro lugar.